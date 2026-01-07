Rubio, Danimarkalı yetkililer ile görüşecek: ‘Trump Grönland’ı satın almak istiyor’

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarının ardından artan gerilim üzerine Danimarkalı yetkililer ile gelecek hafta görüşeceğini söyledi.

Rubio, Kongre binasında basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesi ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Rubio, "Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Rubio ayrıca, Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisinin yeni olmadığını belirtti.

Trump'ın ilk görev döneminde de bu konuyu gündeme getirdiğini dile getiren Rubio, önceki ABD yönetimlerinin de Grönland'ın elde edilmesine yönelik seçenekleri değerlendirdiğini savundu.

GR ÖNLAND VE DAN İMARKA G ÖRÜ ŞME TALEP ETMİŞTİ

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerinin ardından Grönland ve Danimarka olarak ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini duyurmuştu.

Rubio ile yakın zamanda bir görüşme talep ettiklerini aktaran Motzfeldt, görüşmeye Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in de katılmasının planlandığını belirtmişti.

Motzfeldt, daha önce Rubio ile görüşme talep etmelerine rağmen bunun gerçekleşmediğini de dile getirmişti.

‘RUBIO TRUMP’IN GR ÖNLAND’I SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ S ÖYLED İ’

Öte yandan, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi paylaşılmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rubio, Kongre üyelerine Venezuela'ya müdahale hakkında yaptığı bilgilendirmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kongre üyelerinin, Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller gibi üst düzey yetkililerin "agresif açıklamaları" nedeniyle Grönland'a ilişkin sorusuna Rubio, Trump'ın Grönland'ı "satın almak istediğini" ifade etti.

Rubio, yetkililerin Grönland'a ilişkin ifadelerinin "yakında olacak bir işgalin sinyalini vermediğini", asıl hedefin Ada'nın Danimarka'dan satın alınması olduğunu savundu.

Ancak Beyaz Saray, Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıklamıştı.

Trump, 5 Ocak'ta ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'a sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.