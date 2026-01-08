Ekol TV'ye 'kara para aklama' soruşturması... 4 kişi dahil edildi: Aralarında Ersan Şen de var

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Ekol TV’nin para trafiği, finansman kaynakları ve hisse devirleri üzerinde yoğunlaştığı, bazı mali işlemlerin mercek altına alındığı öğrenildi.

Savcılığın, kanalın kuruluşundan bugüne kadar olan tüm ortaklık ve finansal ilişkileri ayrıntılı biçimde incelediği belirtildi.

Odatv’ye açıklama yapan Prof. Dr. Ersan Şen, iddialarla ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, “Konuyla ilgim de yok, bilgim de yok. Ekol TV ile ticari bir ilişkim de yok” dedi.

Yaklaşık iki yıldır yayın yapan Ekol TV, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek yayın hayatını sonlandırma kararı almıştı.