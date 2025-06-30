Rum lider Hristodulidis'ten Erdoğan'a açık davet

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 2026 yılının ilk yarısında devralacakları Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında planladıkları bölgesel zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet edeceklerini söyledi.

Başkent Lefkoşa’da gazetecilere konuşan Hristodulidis, “Coğrafyayı değiştiremezsiniz. Türkiye her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin komşusu olacaktır. Erdoğan da bu zirveye elbette davet edilecek” ifadelerini kullandı.

ZİRVE, NİSAN 2026'DA TOPLANIYOR

Hristodulidis, daha önce katıldığı bir İngiliz podcast yayınında da aynı mesajı vermişti.

Planlanan zirvenin Nisan 2026’da düzenlenmesi öngörülüyor.

Zirvenin gündeminde Ortadoğu’daki gelişmeler ve bölgesel istikrar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar GKRY'yi hiç ziyaret etmedi. Davetin kabul edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.