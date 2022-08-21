Rum Yönetimi'nden 'Demir Kubbe' adımı: İsrail'le anlaşma imzaladı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi tedarik edecek.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi tedarik etmek için İsrail ile anlaşma imzaladı.
GKRY'nin, kaç tane batarya satın alacağı ve Kıbrıs'a ne zaman konuşlandıracağı hakkında bilgi verilmedi.
Kathimerini'de yer alan habere göre, GKRY Ulusal Muhafız Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, Mart ayında İsrail'e yaptığı bir ziyaret sırasında Demir Kubbe sistemi hakkında İsrailli yetkililerden bilgi almıştı.
Haberde, Demir Kubbe hava savunma sisteminin, "Kıbrıs hava savunmasının ihtiyaçları ve Türk İHA'larından gelen tehdit için ideal kabul edildiği" belirtildi.
Demir Kubbe, ABD ve İsrail ortak yapımı bir sistem olduğundan dolayı, herhangi bir ülkeye satışı için her iki ülkenin de onayının bulunması gerekiyor.
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