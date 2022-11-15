Rus askerleri hayvanat bahçesinden bir rakun ve lama çalarken görüntülendi

15 Kasım 2022 Salı, 16:50

Bir hayvan bakıcısı ve Rus ordusuna mensup bir askerin, Ukrayna'daki Herson hayvanat bahçesinden rakun ve lama gibi hayvanlar çaldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz Pazar günü paylaşılan görüntülerde hayvan bakıcısı Oleg Zubkov, bir lamayı kamyonetin arkasına bağlarken ve kaçmaya çalışan bir rakunu da kuyruğundan tutup bir kafese yerleştirirken görüntülendi.

'ASLAN ADAM' ZUBKOV

Bir başka videoda ise yine bir hayvanat bahçesinden alınan bir çift kurt, Zubkov'un sahibi olduğu Kırım'daki Taigan Aslan Parkı'na götürülürken görüntülendi.

Herson Hayvanat Bahçesi'nden toplamda yedi rakun, iki kurt, iki tavus kuşu, bir lama ve bir de eşek çalındığı öne sürüldü.

'Aslan Adam' olarak bilinen Zubkov, geçen yıl kaplanlarından birinin bir yaşındaki bir çocuğun parmağını ısırarak koparmasının ardından ihmalden hüküm giymişti.

Kendisine iki yıl üç ay hapis cezası verilmiş, ancak Kırım'da kalması şartıyla serbest bırakılmıştı.

"TAHLİYE GÖREVİ VERİLDİ" İDDİASI

Zubkov, Rusya'nın Kırım lideri Sergei Aksyonov tarafından hayvanları savaştan uzak bir yere götürmek üzere görevlendirildiğini iddia etti.

DailyMail'in haberine göre, yaptığı işi 'geçici bir tahliye' olarak nitelendiren Zubkov konu hakkında, "Kurtlar için burası çok daha iyi olacaktır. Geniş bir bölge ve Kırım güneşiyle burada yaşamak onların hayaliydi" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Herson'u yeniden işgal etmesi halinde kurtların geri getirileceğini, ancak diğer hayvanların muhtemelen oldukları yerde kalacaklarını iddia etti.

UKRAYNA MAKAMLARINDAN TEPKİ

Ukrayna makamları, bu operasyonu kınadı ve Rusya'yı geri çekilirken Herson'u yağmalamakla suçladı.

Ukraynalı yetkililer konu hakkında yaptıkları açıklamada, "İşgalciler Herson'dan her şeyi çaldılar; sanat galerilerinden tablolar, müzelerden antik eserler, kütüphanelerden tarihi el yazmaları ancak en değerli ganimetleri hayvanat bahçesinden çaldıkları bir rakundu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna makamları Rus askerlerini; bir panayır treni, 18. yüzyılda yaşamış ve Herson'da gömülü olan bir Rus prensi olan Grigory Potemkin'in kalıntıları ve bir savaş kahramanı olan Potemkin'in heykellerinin yanı sıra Rus ve Sovyet tarihi figürlerinin anıtlarını çalmakla suçluyor.