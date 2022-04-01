Rus askerleri Ukrayna’nın kuzeyinden çekiliyor
Bir ayı aşkın bir süredir Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Çernihiv ve Kiev'den Rus askerlerinin çekildiği duyuruldu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken, Ukraynalı yetkililerden dikkat çekici açıklamalar geldi.
Rusya’nın Salı günü İstanbul’da gerçekleşen barış görüşmeleri sonrasında iyi niyet gösterisi olarak Kiev ve Çernihiv bölgelerindeki saldırıların azaltılacağını açıklamasından günler sonra Ukraynalı yetkililer bazı bölgelerdeki askerlerin çekildiğini duyurdu.
Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus bir açıklama yaparken, bölgeden Rus askerlerinin çekildiğini açıkladı. Chaus, “Rus güçleri Çernihiv bölgesinden ayrılıyor fakat tamamen bölgeden ayrılmadılar. Bölgede hava ve kara saldırılarının olması halen olası fakat kimse bu ihtimali yok saymıyor” dedi.
Chaus, henüz Ukrayna askerlerinin gardını indirmesi için çok erken olduğunu söylerken, “Rus askerleri halen topraklarımızda” dedi.
Çernihiv’den gelen açıklamanın ardından Kiev Bölge Yönetimi’nden de benzer yönde bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Rus askerlerinin Kiev’in kuzeyinden Belarus’a doğru çekildiğini açıkladı. Yetkililer Rus ordusunun havalimanının da bulunduğu Hostomel’i terk ettiğini aktardı.
Kaynak: Sözcü
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Tilbe, ünlü isimler hakkında suç duyurusunda bulundu
- 260 yıllık finans şirketi Kanada bankasına satılıyor
- Bursa’da iki orman yangını
- Atabay: VegFest'i engellemeyi başaramayacaklar
- Paris'in demir leydisi: Eiffel
- Müftü: Oruç, cinsellikten de uzak durulması demektir
- 'Bugün cumhurbaşkanlığını yönetenler yarın yönetmeyecek'
- Çeşme'de orman yangını!
- 'Marketteki 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı'
- Nebati ticaretten kopamadı