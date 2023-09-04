Rus basını, Putin-Erdoğan zirvesini yazdı: Soçi'de neler konuşulacak?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:35

Rusya'yı ziyaret edecek olan Türk teknik heyetinden bir yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi zirvesine ilişkin Rus basınına değerlendirmelerde bulundu.

Türk yetkili, Rusya'nın katılımı olmadan tahıl koridoruna alternatif rotaların riskli ve daha maliyetli olduğunu, Ankara'nın Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlatılmasına yönelik müzakere sürecinde Batılı ortaklarıyla temaslarında bu anlayışın hissedildiğini söyledi.

Yetkili, "Özellikle Karadeniz'den Ukrayna limanlarına gidecek gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcısı olarak görüleceğine dair çeşitli açıklamalar varken böyle bir anlayış var. Ne tür güvenlik garantileri verilebilir? Bu zincirleme bir süreç, şirketler bu şartlar altında gemileri sigortalayacak mı? Süreç daha maliyetli olacaktır. Her halükarda böyle bir anlayış var" dedi.

"OLUMLU BİR SONUÇ ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Erdoğan ile Putin arasında beklenen görüşmenin, dünya piyasalarında tahıl fiyatlarının yükselmesi riski açısından tahıl anlaşması için kritik önem taşıdığını belirten yetkili, "Bunlar iki lider arasındaki kritik öneme sahip görüşmeler. Tahıl anlaşması açısından, sonraki adımlar konusunda netlik belirlenecek. Bildiğiniz gibi dünya piyasalarında tahıl fiyatlarının yükselmesi riski var, bu nedenle tüm ayrıntılar, tüm açıklamalar, tüm anlaşmalar çok önemli olacak. Olumlu bir sonuç çıkmasını umuyoruz" dedi.

Rosselkhozbank'ın SWIFT'e yeniden bağlanması konusunda Ankara'nın, AB ile yürüttüğü müzakerelere ilişkin haberleri değerlendiren yetkili, şunları kaydetti:

"Evet, görüşmeler devam ediyordu. Batılı ortaklarımızdan garanti almak, hem de güvenilir garantiler almak, Karadeniz tahıl girişimini yeniden başlatma çabalarımızın verimli olacağını ummamızı sağlayacaktı. Batılı ortaklarımıza pozisyonumuzu açıkladık. Rus meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde yaklaşımlarımızın örtüştüğünü gördük. Rus tarafı da açık ve güvenilir garantilere ihtiyaç olduğunu vurguladı."