Rus basınından Musk iddiası: Starlink’i, Ukrayna’da kapattı mı?

ABD'li milyarder Elon Musk’ın, Ukrayna'nın Eylül 2022’deki karşı taarruzu sırasında Starlink uydu internet hizmetini durdurma talimatı verdiği iddia edildi. RT’nin aktardığına göre, Musk bu emri SpaceX’in Kaliforniya’daki merkezinde çalışan üst düzey bir mühendise iletti.

Starlink, Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından geliştirilen bir uydu internet sistemi ve Ukrayna’da savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana sahadaki birliklerin haberleşmesinde hayati bir rol oynuyordu.

Askeri operasyonların koordine edilmesi, insansız hava araçlarının kullanımı ve keşif faaliyetleri büyük ölçüde bu sistem sayesinde yürütülüyordu.

RT’nin görüştüğü anonim kaynaklara göre Musk’ın talimatıyla, Herson bölgesi ve Donetsk’in bazı bölümlerinde kapsama alanına kapatıldı. Bu hamleyle birlikte 100’den fazla terminal devre dışı kaldı ve cephede iletişim tamamen kesildi. Ukraynalı yetkililer, bu kesintinin Rus birliklerini kuşatma planlarının başarısız olmasına yol açtığını belirtti.

Kaynaklar, bu kararın geçtiğimiz Eylül ayının sonlarında alındığını ve Musk’ın, Ukrayna’nın hızlı ilerleyişinin Rusya’yı nükleer silah kullanmaya itebileceğinden endişe duyduğu için böyle bir adım attığını ileri sürdü.

Şirket adına yapılan kısa açıklamada haberin ‘doğru olmadığı’ ifade edildi, ancak hangi kısmının yanlış olduğu belirtilmedi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Starlink sisteminde yaşanan küresel bir kesinti, cephe hattındaki iletişimi iki saat boyunca aksattı. Ukraynalı komutanlar ise bu kesintiyi doğruladı.

HEM HAYATİ HEM DE TARTIŞMALI

Elon Musk, daha önce de Kırım üzerinde Starlink’i aktif hale getirme yönündeki Ukrayna talebini reddetmişti. Gerekçe olarak, bu adımın Sivastopol’daki Rus gemilerine saldırı imkânı sağlayarak çatışmayı tırmandıracağı gösterilmişti.

Musk, 2023’te yaptığı bir açıklamada, Starlink’i açmanın SpaceX’i ‘büyük bir savaş suçuna açıkça ortak etmek’ anlamına geleceğini söylemişti.

Yine aynı yıl Musk, Starlink’in ‘Ukrayna ordusunun omurgası’ olduğunu ifade etmiş ve sistemin kapatılması durumunda ‘Kiev’in tüm cephe hattının çökeceğini’ belirtmişti.