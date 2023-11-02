Bilim insanlarından Ay deneyi: Yaşamın temeli araştırılacak

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:12

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:13

Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü (IMBP) İnsan Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı Başkanı Vyacheslav Ilyin, Rus bilim insanlarının Bion-M2 biyo-uydu üzerinde bir deney yaparak amino asitlerin, karboksilik asitlerin, nükleik bazların ve şekerlerin uzayda oluşup oluşamayacağını anlamaya çalışacaklarını söyledi.

Enstitünün bilimsel konseyinde konuşan Ilyin, "AstroBio deneyi... Şimdi ne kadar gerçekçi olduğunu ve gerçek bir uzay uçuşunda görme fırsatı var" dedi.

Ilyin, Deneyi tasarlayan Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün (JINR) daha önce Roma Sapienza Üniversitesi ile birlikte formamidin (formik asit amid) ağır parçacıklarla bombardıman edildiği karasal koşullarda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Vernadsky Jeokimya ve Analitik Kimya Enstitüsü (GEOCHI) de uzay deneyinde yer alacak; Enstitü personeli Ay toprağını simüle eden materyaller sağlayacak ve böylece benzer süreçlerin Dünya'nın doğal uydusunda nasıl gerçekleştiğini görmek mümkün olacak.

Ilyin tarafından yapılan sunumda belirtildiği üzere, deney sırasında bilim insanları açık alan koşullarında karmaşık bileşikler oluşturma olasılığını tespit etmeyi ve elde edilen verileri daha önce yapılan deneylerin sonuçlarıyla karşılaştırmayı amaçlıyor.