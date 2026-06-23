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Rus bombardıman uçakları NATO sınırlarına yakın bölgede uçtu

Rus bombardıman uçakları NATO sınırlarına yakın bölgede uçtu

23.06.2026 09:53:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Rus bombardıman uçakları NATO sınırlarına yakın bölgede uçtu

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-160 tipi stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçaklarının Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız bölgede 16 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçuşta havada yakıt ikmali testi yapılırken, uçaklara MiG-31 savaş uçaklarının eşlik ettiği bildirildi.
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Rusya’ya ait Tu-160 tipi stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçakları, Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız bölgede 16 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada uçuşun planlı ve rutin faaliyetler kapsamında düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, uçuş sırasında Tu-160 bombardıman uçakları havada yakıt ikmali testi de gerçekleştirdi. Söz konusu uçuşun toplam 16 saat sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tu-160 bombardıman uçaklarına Rus MiG-31 savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarıldı.

Uçuşun bazı bölümlerinde ise yabancı savaş uçaklarının Rus uçaklarını takip ettiği bildirildi.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu savaş uçaklarının hangi ülkelere ait olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının uçuşlarının uluslararası hava sahası kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

Bakanlık açıklamasında, uçuşun Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız bölgede yapıldığı vurgulandı.

İlgili Konular: #Rusya #Barents Denizi