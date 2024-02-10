Rus Büyükelçi, Türkiye'deki seçime dikkat çekti: İletişim sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık

Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:32

Güncelleme: 10.02.2024 - 13:35

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov, 10 Şubat günü Rusya’da kutlanan Diplomatlar Günü vesilesiyle Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus-Türk ve genel olarak uluslararası ilişkiler açısından 2023 yılının nasıl geçtiğini anlattı.

Aleksey Yerhov, “Komik bir şarkıda dendiği gibi, ‘çetin bir yıldı, önceki yıla göre daha çetindi’. Gerçekten de pandemi bitti derken sayısız kaygılarımıza yeniler eklendi” ifadesini kullandı.

Geçen yılın trajik bir olayla başladığına dikkat çeken Yerhov, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olduğunu ve büyük yıkımlara yol açtığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette ülkemiz seyirci kalmadı ve etkilenen illerin sakinlerine hemen yardım sağlamaya başladı. Hemen Türkiye’ye kurtarma ekiplerimiz gönderildi. Diplomatlarımız da tabii onlarla birlikte merkez üssüne gitti. Trajedinin yaşandığı Kahramanmaraş’a ilk gelenlerden biri oldular. Burada, deprem sonuçlarını ortadan kaldırmak için bir merkez kuruldu. Çünkü kurtarma ekiplerimizin çevirmenlere ihtiyacı vardı. Ekiplerin yerel yetkili kurumlarla iletişim ve ortak çalışmanın organize edilmesine yardımcı olmamız gerekiyordu. Kurtarıcı arkadaşlarımızın anlattığı trajik ayrıntılar dolu hikayeler halâ hatırımda. Enkazın kaldırılmasına nasıl yardımcı oldukları, cesetleri nasıl aradıkları. Daha sonra Sağlık Bakanlığımızın sahra hastanesi geldi ve çalışanlarımız oraya da gitti.”

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Daha sonra Türkiye’de seçimlerin yaşandığını anımsatan Rus diplomat, seçimleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Özellikle de bazı siyasetçilerin, tamamen Türkiye için siyasi oyuna Rus-Türk ilişkileri konusunu dahil etmeye çalışması dikkatimizi çekti. Ardından Türkiye’nin devlet yapılarında yeni atamalar oldu ve yeni değişiklikleri dikkate alarak iletişim sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık” ifadesini kullandı.

Geçen yılın sonunda da ABD yaptırımları yüzünden Rusya-Türkiye ikili ticari ve ekonomik ilişkilerinde büyük zorlukların meydana geldiğini anımsatan Yerhov, “Heyetler değişimi, vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruma, onlara konsolosluk hizmetlerini sunma yönündeki mevcut çalışmalara ek olarak tüm bunları yapmak zorunda kaldık. Yani Türkiye yönünde diplomasimizin hep bir faaliyet alanı var. Sıkılmaya vaktimiz yok” yorumunda bulundu.