Rus diplomat '1984' romanının yazarı George Orwell'i sahtekarlıkla suçladı
Rus diplomat Maria Zakharova, 1984 romanının totaliter rejim (devlete mutlak itaat beklenen, diktatörlükvari yönetim) hakkında değil, liberalist rejim (bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi düşünce) hakkında olduğunu savundu ve George Orwell'i sahtekarlıkla suçladı.
Guardian'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Yekaterinburg'da halka açık olarak yaptığı konuşması sırasında, "Uzun yıllar boyunca Orwell'in totalitarizmin dehşetini anlattığına inandık. Bu en büyük küresel sahtekarlıklardan biri [...] Orwell [1984'ü] liberalizmin sonu hakkında yazdı. Liberalizmin insanlığı nasıl bir çıkmaza götüreceğini tasvir etti" dedi.
Zakharova'nın konuşması sırasında halktan bir kişi, Rusya'nın günümüzde Orwell'in romanının günümüz uyarlamasını yaşadıklarını öne sürdü. Zakharova ise cevap olarak, “Orwell Sovyet Rusya hakkında yazmadı, bizimle ilgili değildi” dedi. “İçinde yaşadığı toplum hakkında, liberalizm fikirlerinin çöküşü hakkında yazdı. Sen, Orwell'in Sovyet Rusya hakkında yazdığına inandırıldın." açıklamasında bulundu.
EN ÜNLÜ DİSTOPİK ROMANLARDAN BİRİ
1949'da yayınlanan kitap, totaliterlik ve kitlesel gözetimin sonuçlarına dair uyarıcı olarak görülüyor. Orwell'in romanda tasvir edilen totaliter hükümeti Nazi Almanyası ve Stalin yönetimindeki Sovyet Rusya'yı örnek aldığına inanılıyor.
George Orwell'in 1984 romanı, distopik (totaliter bir devlet modelindeki hayat) bir dünyada geçer. Distopya romanlarının en ünlülerindendir. Özellikle kitapta tanımlanan Big Brother kavramı günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır.
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