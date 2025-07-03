Rus donanmasının ikinci ismi Ukrayna saldırısında öldü

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde bulunan Korenevo kasabasında bir komuta merkezine düzenlenen saldırıda Tümgeneral Mihail Gudkov’un yanı sıra 10 Rus askerinin daha öldüğü öne sürüldü.

Haberi, ülkenin doğusundaki Primorskiy Krayı Valisi Oleg Kozhemyako duyurdu.

Kozhemyako, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Tümgeneral Gudkov görevini yerine getirirken hayatını kaybetti. Yıllardır tanıdığım, vatanına sadakatle hizmet eden bir subayı kaybettik” ifadelerini kullandı.

Saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, henüz Kiev'den ya da Rusya Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hem Rus hem de Ukrayna’ya yakın askeri Telegram kanalları saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini aktardı.

CEPHEDEN AYRILMAYAN KOMUTAN

Tümgeneral Gudkov, mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Donanma Komutan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Daha önce Rusya Pasifik Filosu’na bağlı bir Deniz Piyade Tugayı’nın komutanlığını yapan Gudkov, savaş boyunca aktif olarak cephede bulunuyordu.

Vali Kozhemyako, Gudkov’un rütbe yükselmesine rağmen cephedeki birlikleri sık sık ziyaret ettiğini belirterek onun “cepheden kopmayan bir komutan” olduğunu vurguladı.

SAVAŞ SUÇLARIYLA SUÇLANIYORDU

Ukrayna makamları, Mihail Gudkov’u savaş suçları işlemekle itham etmişti. Özellikle sivil alanlara yönelik topçu saldırılarında doğrudan sorumluluğu olduğu öne sürülmüştü.

Ukrayna'nın 2024 Ağustos'unda Kursk bölgesine düzenlediği sürpriz saldırıda bazı bölgeleri kısa süreliğine ele geçirdiği, ancak bu yılın başlarında Rus kuvvetlerinin bölgeyi yeniden kontrol altına aldığı biliniyor.