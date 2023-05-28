Rus Duması'ndan Türkiye açıklaması: Seçimlere ilişkin konuştu

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:00

Rus Duması Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlyov, Türkiye'de gerçekleşen ikinci tur cumhurbaşkanı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksey Juravlyov, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan sonra Türkiye'de bir tür renkli devrim gerçekleştirilmeye çalışılması halinde, görevdeki Erdoğan'ın "böyle bir Maidan'ı derhal dağıtacak cesarete sahip olacağı" umudunu dile getirdi.

Juravlyov, Erdoğan'ın yardım için nereye başvuracağını bildiğini, çünkü Rusya'nın "müdahalesiyle Belarus ve Kazakistan'daki darbeleri başarıyla önlediğini" belirtti.

Juravlyov, Rusya'nın bu konularda "bu sefer de sırtını dönmeyeceğini" aktardı.