Rus elçi uyardı: Ukrayna'ya silah tedariki Rusya ile ABD arasında çatışmaya yol açabilir

18 Haziran 2022 Cumartesi, 11:55

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Newsweek dergisi için Ukrayna-Rusya savaşını içeren bir yazı kaleme aldı.

Sputnik'in haberine göre Büyükelçi Anatoliy Antonov, Ukrayna'ya silah tedarikinin devam edilmesi durumunda bunun, Rusya ile ABD arasında bir "çatışmaya yol açabileceğini" öne sürdü.

Antonov, yazısında şu detayları kaleme aldı;

"ABD'lilerin dar görüşlülüğü mevcut koşullarda da tezahür ediyor. Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arzusunu kapılan ABD'li elitler, Kiev rejimine silah pompalayarak gerilimin tırmanmasına yönelik bahsi artırıyor. Bunun en büyük nükleer güçler arasında öngörülemeyen sonuçlara gebe bir direkt askeri çatışmaya giden yol olduğu anlaşılmıyor olamaz."

'YAPTIRIMLAR İŞE YARAMIYOR'

Anatoliy Antonov, kalema aldığı yazıda ABD'nin, Rusya'yı yaptırımlar yardımıyla 'boğma' planlarının da işe yaramadığını belirterek, "Düşüncesizce kısıtlama uygulanması, sadece ABD ekonomisindeki durumu derinleştiriyor. Yani ABD, Rusya karşıtı hararet içinde kendi ayağına sıkmaya hazır. Bu çok saçma görünüyor" ifadelerini kullandı.

Antonov, ABD'nin, Ukrayna'daki çabalarının "Rus ordusunun özel askeri operasyonda verilen Donbass sakinlerinin korunmasına ve Ukrayna'nın Nazilerden arındırılmasına, silahsızlandırılmasına ilişkin görevleri yerine getirme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini" vurguladı.

Antonov ayrıca, Moskova ile pragmatik ilişkiler geliştirmenin alternatifi bulunmadığının altını çizdi.