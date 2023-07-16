Rus futbol fanatikleri kavgayı bırakıp cepheye gitti

Yayınlanma: 16.07.2023 - 09:42

Güncelleme: 16.07.2023 - 09:42

Geçen yıl Rusya'nın sert geçen bir kuşatmayla işgal ettiği Mariupol'deki büyük stadyumda yerel Ukrayna takımının izleri hâlâ dursa da şimdi tribünlerde futbol fanatiği Ruslar silahlarıyla yer alıyor.

Turuncu-mavi zemin üstüne martı ve çapanın konduğu FC Mariupol logosu yer yer silik şekilde görülüyor. Ancak daha çok göze çarpanlar, Rus ve Sovyet bayraklarıyla "Yaşasın Rusya" yazılarının yer aldığı pankartlar. Silahların deldiği çatı ve atletizm pistindeki kurşunların yanı sıra Rusya'nın futbol kulüplerinin logoları da dikkat çekenler arasında.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, futbol fanatiklerinden oluşan "Espanola" adlı Rus birliği, CSKA Moskova ve Zenit Petersburg gibi takımların logolarını da beraberinde getirmiş.

Geniş çapta yıkılmış Mariupol'de konuşlanan futbol fanatikleri, Azak Denizi kıyısında talim yapıyor.

İngiliz holiganlarından etkilenen Rus ultraları, 1990'dan beri bu coğrafyalarda etkili. Şimdiyse beyanlarına göre 600 kişilik bir birlikle savaş sahasında kendilerini gösteriyorlar.

Pitbull lakaplı Mikhail, kendisi Zenit destekçisi olsa da diğer takımlara gönül verenlerle rekabeti savaşta bir kenara bıraktıklarını söylüyor. Elinde kalaşnikofu, kafasında Espanola dövmesiyle şöyle konuşuyor:

"Sivil hayatta birbirimizle dövüşürdük. Siperlerdeyse omuz omuzayız"

Geçmişten beri Kremlin'e mesafeli olan bu savaşçılar, yetkililer için değil Rus halkı için savaştıklarını vurguluyor.

Diğer yandan 2014'te Moskova'yla Kiev arasında gerginlik tırmandığında futbol fanatiklerinin ikiye bölündüğünü ve bazılarının Ukrayna'nın tarafında olduğunu belirtmekte de fayda var.

Spartak Moskovalı Andrey de 2022'de savaşın ilanıyla beraber bu ayrımın daha da sertleştiğini söylüyor. Kiev'in tarafını tutan futbol fanatikleriyle cephede karşı karşıya gelmek istediğini vurguluyor.

Espanola savaşçıları saldırı, savunma ve sabotaj görevlerinde yer aldıklarını öne sürüyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Horlivka kentinden gelen 38 yaşındaki Yevgeni, bir yandan keskin nişancılık talimi yaparken diğer yandan da Espanola'nın çabalarını Rusya Savunma Bakanlığı'nın takdir ettiğini bildiriyor:

"Kendimizi kanıtladığımız için son silahlar bize gönderiliyor"

Yevgeni, yaşadığı kent 2014'te Rusya yanlıları tarafından ele geçirilene kadar Shakhtar Donetsk'i tuttuğunu ancak kulübün Ukrayna'nın batısındaki Lviv'e yaşınmasıyla birlikte bu takımı bıraktığını söylüyor.

Üstünde kafatası olan eşarbıyla şu ifadeleri sarf ediyor:

"Tüm adamlarımızın spora yönelip içki içmemesi iyi yolda olduğunuzu gösteriyor"