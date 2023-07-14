Rusya: Türkiye'nin, NATO taahhütlerinden uzaklaştığı gibi bir yanılsama olmamalı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:12

Güncelleme: 14.07.2023 - 15:12

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rossiya-24 TV kanalına yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Zaharova, Moskova'nın, Ankara'nın "İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda NATO çizgisinden uzaklaşabileceği" yanılsaması içinde olmadığını söyledi.

Zaharova, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, NATO gündeminde karar alır ve inisiyatif kullanır" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Bunu unutmamalıyız, bu yüzden size bunu hatırlamanızı tavsiye ediyorum. Türkiye, topraklarında NATO altyapısı da bulunan bir NATO üyesidir, dolayısıyla burada Türkiye'nin bir şekilde NATO taahhütlerinden uzaklaştığı gibi bir yanılsama olmamalıdır" diye ekledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının Avrupa'daki "güç dengesini değiştirdiğini" belirten Zaharova, hem Rusya'nın güvenliği hem de "NATO'nun sahip olduğu yıkıcı güç göz önüne alındığında genel olarak güvenlik için tehdit" oluşturduğunu savundu.

Zaharova ayrıca, "Rus liderliğinin de defalarca söylediği gibi, bu durumun ilgili kararları almamız üzerinde kesinlikle bir etkisi olacaktır" diye konuştu.