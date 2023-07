Rus komedyenler Kissinger’ı işletti:“Kuzey akımını siz vurdunuz sanıyordum”

Ünlü siyasetçilere, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelensky taklidiyle şaka yapan Rus komedyenlerin son kurbanı ABD’nin meşhur ulusal güvenlik danışmanı Henry Kissinger oldu. “Vovan ve Lexus” lakabıyla tanınan Vladimir Kuznetsov ve Aleksei Stolyarov isimli komedyenler, Ukrayna Cumhurbaşkanı olduklarını söyleyerek Henry Kissinger’ı görüntülü aradılar.

İki Komedyen, arama sırasında “Kuzey Akımı-2 boru hattını kim patlattı?” sorusunu yöneltti. Yaklaşık 10-15 saniyelik bir sessizliğin ardından Kissinger, Zelenski sandığı komedyenlere “Siz yaptınız sanıyordum” cevabını verdi ve “Yine de sizi suçlamıyorum” diye de ekledi.

