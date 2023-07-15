Rus komedyenler Kissinger’ı işletti:“Kuzey akımını siz vurdunuz sanıyordum”

Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:42

Güncelleme: 15.07.2023 - 15:42

Ünlü siyasetçilere, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelensky taklidiyle şaka yapan Rus komedyenlerin son kurbanı ABD’nin meşhur ulusal güvenlik danışmanı Henry Kissinger oldu. “Vovan ve Lexus” lakabıyla tanınan Vladimir Kuznetsov ve Aleksei Stolyarov isimli komedyenler, Ukrayna Cumhurbaşkanı olduklarını söyleyerek Henry Kissinger’ı görüntülü aradılar.

İki Komedyen, arama sırasında “Kuzey Akımı-2 boru hattını kim patlattı?” sorusunu yöneltti. Yaklaşık 10-15 saniyelik bir sessizliğin ardından Kissinger, Zelenski sandığı komedyenlere “Siz yaptınız sanıyordum” cevabını verdi ve “Yine de sizi suçlamıyorum” diye de ekledi.

Kissinger reveals to Russian pranksters who blew up Nord Streams (he thinks that it's Zelensky on the line) pic.twitter.com/jvrXiIC8SR — Sputnik (@SputnikInt) July 11, 2023

Kissinger, Vovan ve Lexus’un hedefindeki ilk ünlü isim değil. Harry Potter kitabının yazarı J.K Rowling, müzisyenler Elton John ve Billie Eillish, oyuncu Joaquin Phoenix gibi ünlüler de komedyenlerin şakalarına maruz kaldı.

Rus komedyenler bir çok siyasetçiyi de hedef aldılar. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat siyasetçi Bernie Sanders, Eski Alman Şansölyesi Angela Merkel, Fed Başkanı Jerome Powell da Rus komedyenlerin kurbanı oldu.