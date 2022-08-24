Rus basınından 'Erdoğan erken seçime gidecek' iddiası
Rus basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sonbaharda erken seçime gideceğini iddia etti.
Rusya'da yayın faaliyeti yürüten Izvestiya gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için işlerin iyiye gitmediğini ve kasım ayında erken seçime gideceğini öne sürdü.
Alman Welt am Sonntag gazetesinin haberine dayanarak, "Erken seçim için birkaç hazırlık işareti var" dedi. Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonun yanı sıra Türk Lirası'nın uçurumda olduğunu söyleyen Alman gazete, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri tarihinin daha yakın bir tarihe alınacağını söyledi.
Izvestiya, Welt am Sonntag'ın öne sürdüğü erken seçim ile ilgili, Erdoğan'ın erken seçim düşüncesinin altında "Suriye'ye gerçekleştirilen sınır ötesi operasyon, Yunanistan ile ilişkilerde uzlaşmazlık, Doğu Akdeniz'e gaz arama gemisinin gönderilmesi ve Moskova ve Kiev arasında aracı olma arzusu aslında Türk liderin seçim öncesindeki güç gösterisi" olarak değerlendirdi.
Rus gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için beklemesi halinde popülerliğini kaybedeceğini ifade etti.
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