Rus gazıyla ilgili yeni gelişme! Tamamen durdurdular
Litvanya’nın bu ayın başından itibaren Rusya’dan doğal gaz alımını tamamen durdurduğu bildirildi. Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya’dan gaz ithalatının durdurulmasını “Litvanya’nın enerji tarihinde bir dönüm noktası” olarak niteledi.
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu aydan itibaren Litvanya’da artık Rus gazı yok. Yıllar önce ülkem, bugün saldırganla enerji ilişkilerini hiç sıkıntısız kesmemize izin veren kararlar verdi. Biz yapabiliyorsak, Avrupa’nın kalanı da yapabilir.” ifadelerini kullandı. Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya’dan gaz ithalatının durdurulmasını “Litvanya’nın enerji tarihinde bir dönüm noktası” olarak niteledi.
RUS GAZINI TERK EDEN İLK ÜLKE
Rus gazını terk eden ilk Avrupa ülkesi olduklarını belirten Kreivys, bu durumun yıllardır yürütülen tutarlı enerji politikalarının ve zamanında alınan altyapı kararlarının bir sonucu olduğunu söyledi.
Litvanya Enerji Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Avrupa’daki “enerji şantajına” ve Ukrayna’daki savaşa yanıt olarak Rusya’dan gaz ithalatının durdurulduğu, Belarus üzerinden ülkeye Rus gazı akışını sağlayan Amber Grid şirketi verilerinin 2 Nisan itibarıyla sıfırı gösterdiği belirtildi
GAZ İHTİYACINI NASIL KARŞILAYACAKLAR?
Ülkenin gaz ihtiyacının tamamının sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yolu ile sağlandığı belirtilerek, gelecek aylarda ithal edilecek doğal gaz miktarına ve söz konusu gazın hangi yollar üzerinden ülkeye getirileceğine ilişkin planlamanın LNG terminali işleten Klaipedos Nafta şirketi ile yapıldığı kaydedildi.
İhtiyaç duyulması halinde Letonya ve 1 Mayıs’tan itibaren Polonya üzerinden ülkeye doğal gaz ithalatının gerçekleştirilebileceği aktarıldı.
İlgili Haberler
- Art arda geldi... Doğalgaz zammı sonrası son durum
- Sanayide kullanılan doğalgaz ile elektriğe yapılan zam dikkat çekti: Yurttaş bu yaz ‘yanacak’
- CHP'li Akın'dan 'doğalgaz zammı' açıklaması: İktidarın asıl kendisi fırsatçılık yapmaktadır
Video Haberler
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Yaz oğlum: ‘Yasaklı: kırmızı-sarı-yeşil!’
- Hüda-i nabit.. Keyfini çıkarın!
- Aslında ne oldu da olmadı?
- Davutoğlu ile sohbet: ‘Erdoğan muhafazakârdı, müteahhit
- ‘4 Y Formülü’nde medya
- Ali Erbaş: 40 liranın altına düşmemesi lazım
- Geri manevra yapan sürücü, yardımcı olan babasını ezdi
- Selin Ciğerci, eski eşini kışladan lüks araçlarla aldı!
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı: 4 gün daha sürecek
- Türkşeker Yönetim Kurulu üyeleri çift maaşlı çıktı!