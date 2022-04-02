Sanayide kullanılan doğalgaz ile elektriğe yapılan zam dikkat çekti: Yurttaş bu yaz ‘yanacak’

02 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

İktidar zam üstüne zam yağdırıyor. Kısa süre içinde şeker, un ve ayçiçeği yağına gelen zamların ardından dün de elektrik ve doğalgaz fiyatları büyük oranda artırıldı.

Bu kapsamda da özellikle sanayide kullanılan doğalgaz ile elektriğe yapılan zamlar dikkat çekti. Çünkü buradaki maliyet artışları nedeniyle önümüzdeki günlerde tüm tüketim ürünlerinin fiyatlarının da artması kaçınılmaz.

GÜNAH KEÇİSİ OLDULAR

Hatırlanacağı gibi sanayi aboneleri ne KDV indiriminden ne de tarifelerdeki kademelendirmeden yararlanabilmişti. Sanayiciye hiçbir avantaj sağlanmadığı gibi şimdi bir de üstüne yüksek oranlı zam yapılmış oldu. Sanayiciye yönelik zamlar önümüzdeki günlerde her şeye zam anlamına geliyor. Üretimde kullanılan maliyetler artacağı için başta gıda olmak üzere tüm tüketim ürünlerine zam gelecek. Bu da zaten yüksek olan enflasyonu daha da yukarıya çekecek. Yaz aylarında yurttaşı zor bir dönem bekliyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya, KDV indirimi alamayan, kademelendirmeden yararlanamayan sanayicinin bir de üzerine zam yapılarak “günah keçisi” ilan edildiğini söyledi. Olgun Sakarya sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlara yapılan zam ise olduğu gibi yurttaşa yansıyacak. Artan maliyetler fiyatları yükseltecek. ‘Meskene elektrik zammı gelmedi’ diyoruz ama sonuçta sanayiye yapılan zamlar yurttaşa yansıyacak.” Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yapılan zammın da yine yurttaşa ulaşacağına dikkat çeken Olgun Sakarya, “Bir sonraki tarife döneminde bu zammın yansıması görülecektir. Maliyetler çok arttı” vurgusu yaptı.