Rus güçleri, Herson'dan tamamen ayrıldı: Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekildik

11 Kasım 2022 Cuma, 14:27

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Herson’daki çekilme kararıyla ilgili son durumu anlatan Konaşenkov, “Bu sabah itibarıyla, Rus askeri birliklerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi tamamlanmıştır. Nehrin sağ yakasında askeri birlik kalmamıştır” dedi.

Konaşenkov, birliklerin çekilme sürecinde herhangi bir personel veya askeri ekipman kaybının yaşanmadığının altını çizdi.

Dnipro Nehri'nin sağ yakasında kalan sivillerin tahliyesi için gerekli desteği verdiklerini belirten Konaşenkov, “Rus askeri birimleri önceden hazırlanmış savunma hatlarına ve pozisyonlarına konuşlandırıldı” ifadesini kullandı.

Herson, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.