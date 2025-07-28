Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı: 49 uçuş iptal edildi

Saldırıyı üstlenen Silent Crow ve Belarusian Cyber-Partisans grupları Aeroflot’a yönelik operasyonu “Rus istihbarat kurumlarına açık bir mesaj” olarak tanımladı.

Hacker grubu yaptığı açıklamada 20 terabaytlık hassas verinin ele geçirildiğini ve bu verilerin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Hackerlar Rus güvenlik kurumlarının “kritik altyapıyı koruyamadığını” ileri sürdü.

Aeroflot’tan "sistem arızası" açıklaması

Aeroflot bugün yaptığı resmi açıklamada bilgisayar korsanlarının saldırısı sonucunda şirket sistemlerinde arıza yaşandığını belirtti. Açıklamada 49 uçuşun iptal edildiği ve çalışmaların normale dönmesi için teknik ekiplerin seferber edildiği kaydedildi.

Saldırı sonrası Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda büyük yoğunluk yaşandı. Yüzlerce yolcu saatlerce beklerken terminallerde uzun kuyruklar oluştu.