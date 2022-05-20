Rus iş insanı ülkedeki tüm McDonald's şubelerini satın aldı

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali sonrası ülkeden ayrılan şirketlerden biri olan McDonald’s’ın Rusya şubelerinin tamamını iş insanı Alexander Govor aldı. Govor, şubeleri yeni bir isimle piyasaya sürecek.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 10:42
Rus iş insanı ülkedeki tüm McDonald's şubelerini satın aldı
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Haber Global'in aktardığına göre, fast food zinciri McDonald’s’ın ülkedeki mağazalarını satma kararının ardından mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alındı.

Sibirya’da 25 restoran sahibi olan iş insanı Govor, Rusya’daki 850 McDonald’s şubesini satın almayı kabul etti. Govor’un mağazaları yeni bir marka altında açacağı belirtildi.

McDonald’s satışın ne kadara gerçekleştiğini açıklamadı.

1990'da SSCB'nin başkenti Moskova'ya ilk McDonald's şubesi açıldığında bu ABD ile Sovyetler arasındaki gerilimin düşmesinin önemli bir sembolü olarak görülmüş; kapıda uzun kuyruklar oluşmuştu.


Rusya McDonald’s

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