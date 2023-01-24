Rus istihbaratından 'nükleer patlama' iddiası

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 08:14

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 08:14

Rusya, Ukrayna’yı nükleer santrallere silah depolamakla suçladı. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden gönderilen silahların Ukrayna tarafınsan nükleer santrallere yerleştirildiğini öne sürdü.

Bu yönde istihbarat topladıklarını belirten Narışkin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Batı tarafından sağlanan silah ve mühimmatları nükleer enerji santrallerinde stokladığına dair güvenilir bilgiler geliyor. Burada, HIMARS çok namlulu roketatar ve yabancı hava savunma sistemleri için pahalı ve sayısı az olan füzeler ile topçu mühimmatlar söz konusu" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler tarafından gönderilen silahların Ukrayna'daki Rivne Nükleer Santrali'ne vagonlarla taşındığını ve Kiev'in son hamlesiyle Rusya'ya karşı provokasyon amaçladığını savunan Narışkin, "Nasıl milliyetçi birlikler Donbass ve diğer Ukrayna kentlerinde masum sivillerin ardından bombalama yapıyorsa Ukrayna ordusu da silahları nükleer reaktörlerin ardına saklıyor” dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, nükleer felakete karşı santral çevresine saldırı düzenlememe kararı aldığını hatırlatan Narışkin, depolanan silahların kazayla patlayıp nükleer santrale zarar vermesi durumunda Moskova'nın suçlanacağını ifade etti.