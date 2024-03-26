Rus istihbaratından 'terör' alarmı: Halkı uyardı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından halka, telefon aracılığıyla alışveriş merkezleri, ulaşım ve sosyal tesislere yönelik terör eylemleri çağrılarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, Moskova'daki terör saldırısının ardından çocuklar dahil Rus vatandaşlarının aldığı, Ukrayna'dan sahte numaralarla Rusya topraklarında terör eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden telefon aramaları ve mesajların sayısının keskin şekilde arttığına dikkat çekildi.
Özellikle alışveriş merkezlerinde, ulaşım ve sosyal altyapı tesislerinde terör eylemi yapılması çağrısında bulunulduğu aktarılan açıklamada, gençlere para karşılığında bu terör saldırısını yapmalarının teşvik edildiği belirtilerek, "Vatandaşları, bu provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "bu tür abonelerle konuşma ve yazışma yapmamanın önemi hakkında reşit olmayanlarla ayrı ayrı konuşmanın" gerekliliğine işaret edilerek, tüm bu vakaların derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.
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