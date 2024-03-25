Moskova'daki terör saldırısı için Rusya Büyükelçiliği'nde 'Taziye Defteri' açıldı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:01

Güncelleme: 25.03.2024 - 13:01

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart'ta bir konser salonuna düzenlenen ve 137 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçilik ayrıca terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için 'Taziye Defteri' açtı.

Defteri ilk olarak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak imzaladı. Taziye defterini doldurmak isteyenler, 2 gün boyunca saat 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında büyükelçiliği ziyaret edebilecek.

"TÜRK HALKI, YÜREKTEN KARŞILIK VERDİ"

Büyükelçi Yerhov, terör saldırısı nedeniyle taziyeleri kabul ettiklerini belirterek, "Bu, terör gibi iğrenç bir olguya karşı uluslararası mücadelenin güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulayan korkunç bir olaydır. Şunu söylemeliyim ki Türk yönetimi ve Türk halkı, halkımızın başına gelen bu badireye yürekten karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya yönetimine ve Rus halkına başsağlığı diledi. Türk hükümetinin üyelerinden, bakanlık ve kurumların üst düzey yetkililerinden, kamu kuruluşlarından, toplum temsilcilerinden ve sivil insanlardan çok sayıda taziye mesajı geliyor. Az önce elçiliğin önünde sivil insanların Rusya halkıyla dayanışmanın bir göstergesi olarak çiçek getirdiğini gördünüz. Bu dayanışma ve bu acıyı paylaşma ifadesinden dolayı çok minnettarız" dedi.