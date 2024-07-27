Rus istihbaratından terör operasyonu: Saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan’da kiliseye ve polise saldırı hazırlığındaki 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 16:19
Rus istihbaratından terör operasyonu: Saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı
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Rus istihbaratı FSB’den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile birlikte yapılan çalışma sonucunda Dağıstan’da bir dizi terör saldırısının engellendiği belirtildi.

Kaspiysk şehrinde yapılan operasyonda Rusya’da yasaklı uluslararası terör örgütüne mensup 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, “Rus vatandaşı olan bu kişiler, Kaspiysk’te Dağıstan kolluk kuvvetlerine ve Ortodoks kilisesine yönelik sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirme niyetindeydi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şahısların evlerinde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı, bomba hazırlığında kullanılan malzemeler, terör örgütü bayrakları ve talimatların yer aldığı cep telefonlarının bulunduğu da aktarıldı.

FSB’nin servis ettiği videoda, zanlıların suçlarını itiraf ettiği görüldü.


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