Rus jetleri NATO üyesi Estonya'ya girdi

Estonya Dışişleri Bakanlığı, cuma günü üç Rus jetinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve bu olayla ilgili olarak Rusya'nın maslahatgüzarını çağırdığını açıkladı.

Bakanlık, üç MiG-31 savaş uçağının izinsiz olarak Finlandiya Körfezi üzerindeki Estonya hava sahasına girdiğini ve toplam 12 dakika boyunca orada kaldığını belirtti.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KÜSTAHLIK'

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, “Rusya bu yıl Estonya hava sahasını dört kez ihlal etti, bu da başlı başına kabul edilemez bir durum. Ancak bugün üç savaş uçağının hava sahamızı ihlal ettiği bu olay, eşi benzeri görülmemiş bir küstahlıktır” dedi.

Tsahkna, sözlerine şöyle devam etti:

Rusya'nın sınırları giderek daha fazla zorlaması ve artan saldırganlığı, siyasi ve ekonomik baskının hızla artırılmasıyla karşılanmalıdır.

Cuma günü meydana gelen olay, bu ayın başlarında Rus insansız hava araçlarının hem Polonya hem de Romanya hava sahasını ihlal etmesinin ardından yaşandı.

SON SÜREÇTE YAŞANANLAR

Reuters’ın aktardığına göre olay, NATO’nun doğu kanadında artan gerilimlerin ortasında yaşandı.

Bu ayın başında 20’den fazla Rus İHA’sı Polonya hava sahasına girmiş, bazıları NATO jetleri tarafından düşürülmüştü.

Tallinn yönetimi, Ukrayna’nın en güçlü destekçilerinden biri olarak biliniyor.

Estonya, Mayıs ayında da Moskova’ya yaptırımları delmekle suçlanan bir ‘gölge filo’ tankerini durdurma girişimi sırasında Rusya’ya ait bir savaş uçağının kısa süreliğine NATO hava sahasına girdiğini duyurmuştu.