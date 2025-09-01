Rus Konsolosluğu’na araçlı saldırı: Bir polis yaralandı, sürücü gözaltında

Avustralya’nın Sydney kentinde bir kişi, aracını Rus Konsolosluğu’nun kapısına çarparak içeri girmeye çalıştı. Olay yerine kısa sürede müdahale eden polis, 39 yaşındaki sürücüyü gözaltına aldı. Olay sırasında bir polis memurunun elinden yaralandığı bildirildi.

Yeni Güney Galler (NSW) Polisi’nin açıklamasına göre, olay pazartesi sabahı saat 08.00 civarında (TSİ 22.00) meydana geldi.

Polis, sürücüyle konuşmaya çalıştı ancak şahıs aracıyla konsolosluğun Woollahra semtindeki kapısına yöneldi. Görgü tanıkları, polisin “Araçtan in” uyarılarına rağmen sürücünün direksiyonda kaldığını ve kapıya çarptığını aktardı.

Reuters'a konuşan bir mahalle sakini, olayı şöyle anlattı:

“Polisler araçtan çıkmasını söylemeye devam etti. Çıkmadı. Sonra silahlarını çektiler. Pazartesi sabahı için oldukça dramatikti.”

Televizyon görüntülerinde, konsolosluk bahçesinde camı kırılmış beyaz bir SUV ile yanında Rusya bayrağı görüldü.

KONSOLOSLUK KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI

Reuters’ın aktardığına göre, beyaz SUV daha sonra çekiciyle konsolosluk bahçesinden götürüldü. Konsolosluk kısa süreliğine kapatıldı, ancak daha sonra yeniden açıldı.

Vize başvurusu için gelenler, polis kordonu arkasından içeri alınmaya başladı.

Avustralya Federal Polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, konsolosluk ya da çevredeki topluma yönelik “herhangi bir mevcut veya yakın tehdit olmadığını” vurguladı.