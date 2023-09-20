Rus milletvekili Erdoğan'ın sözlerini yorumladı
Rusya alt meclisi milletvekili Dmitri Belik, Erdoğan'ın Kırım'a ilişkin sözlerini "Batı'ya bir sinyal" olarak yorumladı.
Eski Sivastopol Başkanı ve Rusya alt meclisi Devlet Duması milletvekili Belik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım hakkındaki sözlerini yorumladı.
Ria Novosti gazetesine konuşan Belik, "Erdoğan, uzun zamandır sadece Batı kurumlarında değil, sıradan toplumda bile konuşulanları yüksek sesle dile getirdi. Türk lider aslında Batı'ya Rusya'nın Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğinin ve Ukrayna tarafının yarımada üzerindeki tüm iddialarının hatalı ve boş olduğunun sinyalini verdi" dedi.
Belik, ne Kırım'dan ne de yapılan referandumlar sonucunda Rusya'nın bir parçası haline gelen yeni bölgelerden "kimsenin vazgeçmeyeceğini" kaydetti.
Erdoğan, PBS kanalına verdiği röportajda "Rusya'nın, Kırım'dan asla vazgeçmeyeceği ve Ukrayna'nın yarımada üzerindeki tüm iddialarının boş olduğu sinyalini verdiğini" söylemişti.
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