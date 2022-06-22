Rus muhalefeti: Putin sevgilisine Türkiye'de iki yeni lüks ev aldı
Rusya doğumlu İsrailli iş insanı ve Putin muhalifi Leonid Nevzlin, Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen 39 yaşındaki politikacı Alina Kabaeva'nın Türkiye'de iki yeni lüks ev aldığını iddia etti.
Rusya doğumlu İsrailli işadamı 62 yaşındaki Leonid Nevzlin, Erdoğan'a yakın bir isim aracılığıyla Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Rus politikacı Alina Kabaeva'nın biri tanesi güneyde yazlık diğeri ise İstanbul'da olmak üzere iki adet lüks ev aldığını iddia etti.
İngiliz gazetesi Dailymail'in haberine göre Nevzlin, "Putin, Erdoğan'ın yakın bir yardımcısı aracılığıyla Türkiye'nin güneyinde Alina Kabaeva için bir yazlık ev ve İstanbul'da da bir başka ev satın alınmasını organize etti" dedi.
Putin düşmanlığı ile bilinen Leonid Nevzlin, iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.
Rus lider Putin ise daha önce resmi olarak Alina Kabaeva ile ilişkisi olduğunu yalanlamış olsa da Kabaeva ile Putin'in dört çocuk sahibi olduğuna dair spekülasyonlar devam ediyor.
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