Rus muhalif lider Navalny’e insan hakları ödülü
Rusya'da tutuklu bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalny, Avrupa Parlamentosu'nun her yıl verdiği insan hakları ödülüne layık görüldü.
Rusya’nın önde gelen muhalif isimlerinden Navalny’e cesareti nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nun yıllık insan hakları ödülü verildi.
45 yaşındaki Navalny, şartlı tahliye ihlallerinden iki buçuk yıldır hapiste bulunuyor. AB, Navalny'nin zehirlenmesi ve tutukluluğu nedeniyle Rus yetkililere yaptırım uyguladı.
Avrupa Parlamentosu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Navalny, yorulmaksızın, Putin rejimindeki yolsuzluklarla mücadele etti. Bu ona özgürlüğüne ve neredeyse yaşamına mal oldu. Bugünkü ödül onun muazzam cesaretini takdir ediyor ve derhal serbest bırakılması için çağrımızı yineliyoruz" dedi.
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