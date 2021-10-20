Rus muhalif lider Navalny’e insan hakları ödülü

20 Ekim 2021 Çarşamba, 18:00

Rusya’nın önde gelen muhalif isimlerinden Navalny’e cesareti nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nun yıllık insan hakları ödülü verildi.

45 yaşındaki Navalny, şartlı tahliye ihlallerinden iki buçuk yıldır hapiste bulunuyor. AB, Navalny'nin zehirlenmesi ve tutukluluğu nedeniyle Rus yetkililere yaptırım uyguladı.

Avrupa Parlamentosu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Navalny, yorulmaksızın, Putin rejimindeki yolsuzluklarla mücadele etti. Bu ona özgürlüğüne ve neredeyse yaşamına mal oldu. Bugünkü ödül onun muazzam cesaretini takdir ediyor ve derhal serbest bırakılması için çağrımızı yineliyoruz" dedi.