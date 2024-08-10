Rus muhalifin suikastı nedeniyle hüküm giymişti... Mahkum, Ukrayna'da savaşmak üzere serbest bırakıldı

Yayınlanma: 10.08.2024 - 17:02

Güncelleme: 10.08.2024 - 17:02

Rusya'nın muhalif politikacısı Boris Nemtsov'un 2015 yılında Kremlin yakınlarında öldürülmesiyle ilgili olarak hüküm giyen Tamerlan Eskerkhanov, Ukrayna'da savaşmak üzere cezaevinden salıverildi.

Rus devlet haber ajansları TASS ve RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, Eskerkhanov Mart 2024'te Rusya Savunma Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladı ve ardından affedilerek serbest bırakıldı.

2017 yılında Nemtsov suikastı nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Eskerkhanov, serbest bırakıldıktan sonra Rusya'nın özel askeri harekât bölgesinde görev almak üzere cepheye gönderildi. Diğer hükümlülerin ise sözleşme imzalamayı reddettikleri için hâlâ cezaevinde olduğu belirtildi.

Nemtsov'un eski sözcüsü Ilya Yashin, Eskerkhanov'un serbest bırakılmasını "öldürülen arkadaşımın anısına hakaret" olarak nitelendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce Wagner paralı asker grubu tarafından başlatılan mahkûm alımını devam ettiriyor ve bu gönüllülerle Storm-Z birimlerini oluşturuyor.

BORİS NEMSTOV KİMDİR?

Boris Nemtsov, 1990'larda Rusya'da reformcu politikalarıyla tanınan bir politikacı ve Boris Yeltsin döneminde başbakan yardımcılığı yapmış önemli bir isimdi. Ancak, Vladimir Putin'in iktidara gelmesiyle birlikte güçlü bir muhalif olarak öne çıktı ve Rusya'daki demokratik gerilemeleri sert bir şekilde eleştirdi.

Nemtsov, 27 Şubat 2015'te Moskova'da Kremlin yakınlarında vurularak öldürüldü. Bu suikast, Putin yönetimine yönelik eleştirilerin artmasına ve Rusya'da muhaliflere yönelik baskının bir sembolü haline gelmesine yol açtı.

