Rus ordusunda 'rüşvet' iddiası: Korgeneral, evinde yaka paça gözaltına alındı!

Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov'un, “devlet sırlarıyla ilgili suçlamalarla” karşı karşıya bırakılmak üzere, dün sabah saatlerinde evine baskın düzenlenerek gözaltına alındığı bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:08
Rus ordusunda 'rüşvet' iddiası: Korgeneral, evinde yaka paça gözaltına alındı!
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Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov'un, sabah saatlerinde evine baskın düzenlenerek “kar maskeli ağır silahlı polisler” tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

55 yaşındaki Kuznetsov'un “yatağından sürüklenerek çıkarıldığı ve sorgulanmak üzere götürüldüğü” bildirildi.

Kuznetsov'un tutuklanması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'nun görevden alınması da dahil olmak üzere kabinede önemli değişikliklere gitmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

“ŞOYGU'NUN YAKIN MÜTTEFİKİ”

Şoygu'nun yakın müttefiki olduğu belirtilen Kuznetsov'un, bakanlığın ana personel departmanından sorumlu olduğu, ancak gözaltına alınmasının daha önce askeri devlet sırlarını koruma göreviyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Yetkililerin, Kuznetsov'un evinde yaptıkları aramalarda “100 milyon ruble değerinde nakit ve döviz cinsinden para, altın sikkeler, koleksiyon saatler ve lüks eşyalar” buldukları belirtildi.

Kuznetsov'un, Rus devlet sırlarının korunmasından sorumlu olduğu 2021-2023 yılları arasında “ticari yapıların temsilcilerinden kendi lehlerine bazı eylemler için rüşvet aldığı” iddia ediliyor.

VChK-OGPU adındaki bir Telegram kanalında, “Kuznetsov kendi yatağında gözaltına alındı. Karşı istihbarat görevlileri general için tamamen silahlı olarak geldiler ve kasıtlı olarak sert davrandılar. 13 Mayıs sabahı saat 5 sularında, kar maskeli ve levyeli güvenlik güçleri Istra semtindeki malikanesinin kapılarını ve pencerelerini 'söktüler'” ifadeleri yer aldı.

EŞİ DE SORUŞTURMA GEÇİRİYOR

Bir kaynak, kanala, generalin eşinin de sorgulanmak üzere getirildiğini belirterek, “Yuri Kuznetsov'un akrabalarından birinin tıbbi yardıma ihtiyacı olduğu biliniyor. Eşi halen Soruşturma Komitesinde” dedi.

Bir güvenlik yetkilisi, TASS'a yaptığı açıklamada, “Olayla ilgili soruşturma Rusya'nın ana askeri soruşturma organı olan Soruşturma Komitesi tarafından yürütülüyor. Soruşturmacı, generalin tutukluluğunun devamı şeklinde önleyici koşulların seçilmesi için mahkemeye başvurdu bile” dedi.

Askeri yetkililer de Kuznetsov'un “bir ceza davasında şüpheli” olduğunu bildirdi.

Kuznetsov daha önce Yabancı Devletlerle Askeri-Teknik İşbirliği Komitesi'nde, Stratejik Füze Kuvvetleri Akademisi'nde ve diğer askeri yapılarda çalışmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun görevden alınmasının ardından Savunma Bakan Yardımcıları 67 yaşındaki Sergei Tsalikov, 48 yaşındaki Alexey Kryvoruchko ve 54 yaşındaki Tatiana Shevtsova istifa etmişti.


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