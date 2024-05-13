Türkiye'den 'Ukrayna Barış Konferansı' çağrısı: 'Rusya'nın katılımı olmadan...'

İsmi açıklanmayan bir Türk diplomatik yetkili, Rus basını TASS'a verdiği demeçte, İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna Barış Konferansı'nın “Rusya'nın katılımı olmadan bir anlam ifade etmeyeceğini” söylediği belirtildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:28
Türkiye'den 'Ukrayna Barış Konferansı' çağrısı: 'Rusya'nın katılımı olmadan...'
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Bir Türk diplomatik yetkilinin, Rus basını TASS'a verdiği demeçte İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna Barış Konferansı'nın “Rusya'nın katılımı olmadan bir anlam ifade etmeyeceğini” söylediği bildirildi.

İsmi açıklanmayan yetkili, “Batı'nın herhangi bir konferanstan bağımsız olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin barış formülünü çok iyi bildiği için sadece zaman kaybı olacağını” söyledi.

Yetkili, şunları kaydetti:

“Ukrayna, Rusya ile doğrudan görüşmelerin imkansız olduğunu iddia ediyor ve tüm Batı'yı kendi ‘barış formülünü’ benimsemeleri için İsviçre'ye davet ediyor. Zelenski ve ekibi, iki yıl önce barışa giden yolu açan önceki anlaşmaları (İstanbul görüşmeleri) görmezden geldi ve en başta konuşmaları gerekenin Rusya olduğunu anlayamadı. Diğer tüm girişimler ve konferanslar, nerede yapılırsa yapılsın, anlamsızdır.”

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının çözümüne yönelik çabaları sorulduğunda yetkili, “Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ve görüşmeleri (Mart 2022'de İstanbul'da) organize ettiği göz önünde bulundurulduğunda bu tür çabalarda bulunmasının gayet doğal olduğunu” söyledi.

Yetkili, “Ancak, görüşmelerin başarısı, Ukrayna'nın diyalog kurma isteğine bağlı ki Ukraynalı liderlerin son açıklamalarına bakılırsa bu da yok” dedi.

İsviçre'de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde Ukrayna konulu bir konferans düzenlenmesi planlanıyor. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu konferansın “hiçbir yere gitmeyen bir yol” olduğunu ve Moskova'nın Batı'nın dürüst bir diyaloğa hazır olduğunu görmediğini savunmuştu.


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