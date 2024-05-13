Rusya'dan Batı'ya rest: Sahada savaşmaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eğer Batı, Ukrayna için muharebe sahasında savaşmak istiyorsa Rusya'nın buna hazır olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından mevcut görevine yeniden önerilmesi sonrası parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde adaylığının tartışıldığı oturumda konuştu.
Sputnik'in aktardığına göre, Batı'nın, Ukrayna'daki gerilimi giderek daha fazla tırmandırdığını dile getiren Lavrov, "Bu onların hakkı, eğer muharebe sahasında savaş istiyorlarsa, muharebe sahasında savaşırız" dedi.
İsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferansa da değinen Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetti.
Lavrov, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" dedi.
Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyardı.
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