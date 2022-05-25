Rus parlamentosu Rusya’daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:50

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Batılı ülkelerin Rus devlet haber kuruluşlarının bürolarını kapatmasının ardından Rusya’daki yabancı haber kuruluşlarının düşmanca davranması durumundan savcılara söz konusu haber kuruluşlarının bürolarını kapatma yetkisi veren yasayı onayladı.



Yasa tasarısına göre, kapatılan yabancı haber kuruluşlarına bağlı gazetecilerin akreditasyonları da iptal edilecek. Duma milletvekilleri tasarıya ilişkin, "Mevcut jeopolitik durumda, kitle iletişim araçları toplumun bilgi durumu üzerinde bir etki aracı haline geldi" dedi. Rus milletvekili Andrey Lugovoy onaylanan yasa tasarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Batılı devletlerin Rus medya kuruluşlarına karşı eylemlerine aynı şekilde karşılık verebileceğiz. Gerçeklerden korktukları için son 2 ayda batılı ülkelerde yayın yapan Rus medya kuruluşları kategorik olarak sağduyuya aykırı ve yasadışı olarak nasıl durdurulduklarını gözlemleyebiliyoruz” dedi.



Lugoyov ayrıca, bu yasa tasarısına göre başsavcı ve yardımcılarının bu medya kuruluşlarının yayın lisanslarını geçersiz kılma veya lisanslarını feshetme hakkına sahip olduğunu da hatırlattı.



Duma tarafından ilk okumada kabul edilen yasa tasarısı, savcılık tarafından kapatılan haber kuruluşlarının makalelerinin veya diğer materyallerinin dağıtılmasını da yasaklıyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde onaylanması ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor.



Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Putin, Rus ordusu hakkında kasıtlı olarak "sahte" haberler yayanlar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası veren bir yasayı imzalamıştı.



