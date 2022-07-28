Rus Patriği Kirill: Putin, 'Rus Hristiyan Uygarlığı' ağacının tohumunu ekti
Rus Patriği Kirill, Rus halkları arasında "düşmanın nifak tohumları ektiği ve beslediği" bir dönemde yaşadıklarını söyledi.
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Moskova'da bir vaaz sırasında açıklamalarda bulundu.
Patrik Kirill, "köklerini reddeden büyük Hıristiyan ulusların ahlaki bozulmaya ve ve kültürel kimlik kaybına yol açtıklarını" öne sürdü.
Kirill, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Köklerini terk eden bir dönemin büyük Hıristiyan uluslarının nasıl çılgınlığa düştüklerini, manevi ve ahlaki bozulmaya, kültürel kimlik kaybına yol açtığını üzülerek izliyoruz. Sağduyuyu korumak için etkili bir inanca ihtiyaç var. Sonuçta bu onların hayatı..."
'DÜŞMAN, NİFAK TOHUMU EKİYOR VE BESLİYOR'
Patrik Kirill, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Rus Hristiyan uygarlığının ağacının" tohumunu ektiğini söyledi.
Kirill, Rus halkları arasında "düşmanın nifak tohumları ektiği ve beslediği" bir dönemde yaşadıklarını ifade etti.
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