Rus petrol devi Lukoil'in başkan yardımcısı öldü

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:17

Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil'in başkan yardımcısı Ravil Maganov, başkent Moskova'da Mareşal Timoşenko Caddesi'ndeki Merkez Klinik Hastanesi'nin altıncı katının penceresinden düştüğü öğrenildi.

Ravil Maganov, yaralanarak olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldı.

Olayın nedeninin henüz tespit edilemediği ve güvenlik güçleri tarafından olaya ilişkin ön soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Maganov'un uzun süredir devam eden kalp problemleri nedeniyle rutin bir muayene için hastanede olduğu belirtildi.

Ravil Maganov

MAGANOV'UN 'İNTİHAR ETTİĞİ' İDDİASI

Rus basını RIA Novosti'nin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre Maganov'un "intihar ettiği" şüphesi üzerinde duruluyor. Ancak, Maganov'un eşinin yan odada kaldığı ve hiçbir intihar notu bırakmadığı kaydedildi.

Lukoil'den yapılan resmi açıklamada Maganov'un "ciddi bir hastalıktan sonra vefat ettiği" duyuruldu.

Açıklamada, "Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un ciddi bir hastalıktan sonra vefat ettiğini duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

4 AY ÖNCE DE ESKİ CEO ÖLÜ BULUNMUŞTU

Lukoil’in eski CEO’su Alexander Subbotin 12 Mayıs'ta, Moskova'nın kuzeydoğusundaki Mıtişçi'de bir şamanın evinde ölü bulunmuştu.

Tass'a göre, Subbotin, “akşamdan kalma” olduğu için iyileşmek niyetiyle bir şamanın evine gitmiş ve şamandan aldığı kurbağa zehri oligarkın ölümüne neden olmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Subbotin’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu kaydedilmişti.

UKRAYNA SAVAŞINA MUHALEFET

Subbotin’in eskiden CEO’su olduğu ünlü petrol şirketi Lukoil, 4 Mart'ta yayınladığı bir mesaj ile "Ukrayna'daki savaşın sona ermesi" çağrısında bulunmuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da devam eden “trajik olaylar” konusundaki endişeler dile getirilmişti.

Şirketin yönetim kurulu, yayınladıkları resmi açıklama ile "savaşın derhal durdurulması anlamına gelen diplomatik çözümü desteklediklerini" ifade etmişti.

RAİL MAGANOV KİMDİR?

Ravil Maganov, 1993'ten yaşamını yitirdiği güne dek Lukoil'de çalıştı ve rafineri, üretim ve arama alanında faaliyet gösterdi. 2006 yılında şirketin birinci başkan yardımcısı oldu. 2020 yılında petrol şirketinin yönetim kurulu başkanı Valery Graifer'in vefatından sonra yönetim kuruluna başkanlık etti.

Maganov'a, "Fahri Petrolcü" unvanı verildiği, aynı zamanda da hükümet tarafından çok sayıda ödül aldığı belirtiliyor. Maganov, 21 Kasım 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Alekaandr Nevsky Nişanı'na layık görülmüştü.

Maganov'un kardeşi Nail Maganov, bir başka Rus petrol üreticisi Tatneft'in CEO'su olduğu biliniyor.