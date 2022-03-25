Rus politikacı Jirinovski'nin durumu ciddiyetini koruyor

25 Mart 2022 Cuma, 12:30

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski'nin öldüğü öne sürüldü. Senatör Aleksander Pronyuşkin bir Telegram kanalına yaptığı açıklamada, Jirinovski'nin Moskova'daki bir klinikte hayatını kaybettiğini duyurdu.

Buna karşılık, Rus Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, LDPR liderinin durumunun ciddi olduğunu söyleyerek en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diledi.

2021'de 75 yaşına giren Jirinovski, 2 Şubat'ta Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.