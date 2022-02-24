Rus saldırısının bilançosu açıklandı
Rusya'nın işgale başladığı Ukrayna'da saldırıların ilk gününde 57 kişi hayatını kaybetti.
Günlerdir devam eden Ukrayna - Rusya krizi, Türkiye saati ile bugün sabah 06.00'da sıcak çatışmaya dönüştü.
Ukrayna'ya 4 ayrı noktadan giren Rus ordusu, belli noktaları kontrol altına alırken; uluslarası toplum işgale sert tepki gösterdi.
İLK GÜNÜN BİLANÇOSU
Gün boyunca Rusya'nın saldırıları devam ederken Ukrayna Sağlık Bakanlığı, saldırıların ilk günün bilançosunu açıkladı.
Açıklanan sayılara göre, Rus Ordusu saldırılarında 57 kişi hayatını kaybetti. 169 kişi de yaralandı.
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