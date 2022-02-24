Gürcistan'da halk Ukrayna'ya destek vermek için sokağa çıktı

24 Şubat 2022 Perşembe, 21:52

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te akşam saatlerde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Özgürlük Meydanı'na kadar yürüdü.

Tiflis'in Şota Rustavli Caddesi'nde yürüyen göstericiler, ellerinde Gürcistan, Ukrayna ve ABD bayrakları taşıyarak, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin durdurulmasını istedi.

"RUSYA DUR!"

Tiflis'te yaşayan Ukraynalıların da katıldığı gösteride "Rusya Dur", "Yaşasın Ukrayna", "Savaş Dursun" gibi sloganlar atılarak, Ukrayna'ya destek vermek amacıyla insan zinciri oluşturuldu.

Göstericiler, daha sonra gece saatlerde parlamento binasının önüne gelerek, Gürcistan ile Ukrayna bayraklarını açtı ve iki ülkenin milli marşlarını söyledi.

Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a saldırarak Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini işgal ettiğini belirten göstericiler, bugün Ukrayna'nın zor günler yaşadığını ve desteğe ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Tiflis'teki gösteri yaklaşık 2 saat sürdü. Ukrayna'ya destek vermek amaçlı gösteriler, Gürcistan'ın farklı kentlerinde de düzenlendi.