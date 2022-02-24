Anadolu Efes'ten Ukrayna kararı
Türk şirketi Anadolu Efes, bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarında üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğunu belirtti.
Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine başlattığı operasyon sonrası Ukrayna genelinde sıkıyönetim ilan edildi. Operasyon sonrası bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri de yaşanan krizden etkilenmeye başladı.
ÜRETİM VE SATIŞ DURDURULDU
Anadolu Efes’ten Bloomberg’e yapılan yazılı açıklamada şirketin bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarındaki üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna’da Chernihiv, Kharkiv ve Mykolaiv kentlerinde üç fabrikamız ve yaklaşık 3 bin çalışanımız bulunuyor. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu konuda mümkün olan tüm önlemleri aldık” ifadeleri kullanıldı.
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