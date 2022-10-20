Rus savaş uçağı, Karadeniz'de İngiliz casus uçağını hedef aldı

20 Ekim 2022 Perşembe, 15:17

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 29 Eylül'de bir Rus savaş uçağının, Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında devriye görevi yürüten İngiliz casus uçağının yakınına füze ateşlediğini söyledi.

Wallace, Rusya'dan konuyla alakalı "teknik bir arıza" mesajının geldiğini belirterek, bundan sonra İngiliz casus uçaklarına savaş uçaklarının eşlik edeceğini söyledi.

Olayın ardından İngiltere'nin, Karadeniz'deki devriye uçuşlarını askıya aldığını söyleyen Wallace, konuya ilişkin ülkesinin endişelerini Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ilettiğini aktardı.

Wallace, Şoygu'dan gelen yanıtı parlamentoda paylaşarak, "Sergey Şoygu'nun 10 Ekim'de bize verdiği yanıtta, olayın nedenleri hakkında bir soruşturma yürüttüklerini ve bunun Su-27 avcı uçağında teknik bir arızadan kaynaklandığını söyledi" dedi.

Wallace, "Olayın uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini de kabul ettiler" ifadelerini kullandı.