Rus Senatör Klimov’dan Türkiye’nin BRICS ilgisine yanıt:

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Senatör Andrey Klimov, 17-18 Haziran’da Rusya’nın uzak doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen BRICS+ Uluslararası Parti Forumu’nun sonuçları hakkında çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çeşitli ülkelerden gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşan Klimov, Cumhuriyet’in Türkiye’nin BRICS’le olan ilgisine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Türkiye’nin BRICS’e olan ilgisini “ikilem” olarak tanımlandıran Klimov, “Türkiye nasıl NATO üyesi olarak Avrupa Birliği’ne başvuruyor sonra da BRICS’e üye olmayı düşünüyor, anlamıyoruz. Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 3 takımda futbol oynamak istiyorsunuz ve her biri birbiriyle yarışıyor. Lütfen seçiminizi yapın. ‘NATO’yu, diğer ittifakları bırakın’ demiyorum. Kendiniz için seçin” dedi.

‘DİYALOĞA AÇIĞIZ’

NATO için “Ukrayna’nın yenilgisinin ittifakın yenilgisi” olarak değerlendirdiğini belirten Klimov, “Şimdi NATO ülkelerinden birinin Rusya’nın oluşturduğu ittifaka girmeye istekli olduğunu görüyoruz. Sayın Erdoğan’ın bu niyetlerini açıklarken ne demek istediğini anlamaya çalışacağız. Diyaloğa açığız, her şeye açığız ama onların gelecekte bu konuyu pratikte nasıl gerçekleştireceği konusuna bir açıklık getirmek istiyoruz” diye konuştu.