Rus Senatör: NATO bir 'intihar kulübü'
Rus Senatör Andrei Klimov, NATO'yu bir 'intihar kulübü' olarak nitelendirerek NATO'ya üye olmak isteyen ülkeleri uyardı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında NATO'nun genişlemesi gündeme geldi. Bu kapsamda Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılımı tartışılıyor. Rusya'dan da, NATO'nun genişlemesine yönelik tepkiler devam ediyor.
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrei Klimov, NATO'yu bir 'intihar kulübü' olarak nitelendirerek NATO'ya üye olmak isteyen ülkeleri uyardı.
'ABD'NİN İLİŞKİLERİ FARE KAPANI GİBİ'
Rus Senatör Andrei Klimov, ABD'nin diplomatik ilişkilerini 'fare kapanı'na benzeterek, "NATO üyeleri ve ittifaka katılmayı bekleyen yeni adaylar, ABD egemen sınıfının çıkarları için her türlü kısıtlamaya, sıkıntıya ve anlamsız ölüme hazır olma ihtimaliyle karşı karşıya" dedi.
'NATO BİR İNTİHAR KULÜBÜ'
Senatör Andrei Klimov, Mariupol'u 'Ukraynalı nazilerden ve yabancı paralı askerlerden' kurtardıklarını belirterek, "NATO intihar kulübüne (Finlandiya ve İsveç dahil) katılmayı hâlâ arzulayanlara, Azovstal'da (Mariupol) olanlara dikkatle bakmanızı tavsiye ederim" diye konuştu.
Andrei Klimov, "Ukrayna'nın manyakça NATO'ya katılma arzusu, Rusya'ya rağmen silahlanma girişimleri ve havlu milliyetçiliği, Mariupol'un harabeleri altında kaldı" ifadesinde bulundu.
'ABD BAZI ÜLKELERE VAATLER VERİYOR'
Senatör Klimov, NATO'nun, var olmayan tehditlerle bazı ülkelere 'Rusya'dan korumak' için vaatler verdiğini belirtti.
Klimov, Finlandiya ile ilişkilere dikkat çekerek, "1917'de Lenin'in sayesinde Finlandiya'nın bağımsızlığı tanındı. Sovyetler Birliği ile (Stalin döneminde bile) iyi komşuluk ilişkileri, Finlerin uzak bir Avrupa eyaletinden, en gelişmiş Avrupa devletlerinden birine dönüşmesine olanak sağladı" dedi.
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