Rus Senatör Puşkov: Türkiye, AB içindeyken kendini gösteremeyecek

Yayınlanma: 21.07.2023 - 10:24

Güncelleme: 21.07.2023 - 11:02

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye yönelik üyelik sürecine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Aleksey Puşkov, AB'nin, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "açık bir mesaj" niteliğinde olduğunu kaydetti.

Puşkov, "AB, Türkiye'nin 2024 yılında AB üyesi olmayacağını söyledi. Bence sadece 2024'te değil. Vize serbestisi bile kriterleri karşılamayacak. Bu Türkiye'ye değil, her şeyden önce Erdoğan'a verilmiş net bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın başkanlığı döneminde Türkiye'nin AB yolunun tıkanacağı kesin olarak tahmin edilebilir, Erdoğan sonrası da bunun böyle olması yüksel bir olasılık" diyen Puşkov, şöyle devam etti:

"Ankara'nın çok vektörlü bir dış politikanın kendisine sunduğu fırsatların kıymetini bilmesi için daha fazla nedeni olmalı. AB içindeyken Türkiye dünya sahnesinde kendi yüzünü gösterme fırsatından mahrum kalacaktır."

AB'NİN TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerini yeniden başlatmak için "ciddi bir rota değişikliği" yapması gerektiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu'nun dış ilişkiler komitesi, Türkiye'nin birliğe katılma teklifinin "mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini" belirtmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, katılım sürecinin zaman aldığı için Türkiye'nin 2024 yılında AB'ye kabul edilmeyeceğini söyledi.

Stano'ya göre, ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılma süreci "saatler değil yıllar" alıyor.

Stano ayrıca, AB'nin, "Türkiye'ye henüz vize serbestisi vermeyeceğini" de kaydetti.