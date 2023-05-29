AB: 'Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ikili ilişkilerini geliştirmesi stratejik öneme sahiptir'
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ederek, "Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ikili ilişkilerini geliştirmesi için çalışması hem AB-Türkiye hem de halkımızın yararı için stratejik öneme sahiptir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından bir tebrik de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den geldi.
Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimleri kazandığı için tebrik ediyorum. AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ikili ilişkilerini geliştirmesi için çalışması hem AB-Türkiye hem de halkımızın yararı için stratejik öneme sahiptir” dedi.
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