2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

AB: 'Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ikili ilişkilerini geliştirmesi stratejik öneme sahiptir'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ederek, "Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ikili ilişkilerini geliştirmesi için çalışması hem AB-Türkiye hem de halkımızın yararı için stratejik öneme sahiptir” dedi.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 08:32
AB: 'Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ikili ilişkilerini geliştirmesi stratejik öneme sahiptir'
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından bir tebrik de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den geldi.

Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimleri kazandığı için tebrik ediyorum. AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ikili ilişkilerini geliştirmesi için çalışması hem AB-Türkiye hem de halkımızın yararı için stratejik öneme sahiptir” dedi.


AB türkiye ilişki

İlgili Haberler

Avrupa Birliği'nden Facebook’a rekor ceza

Avrupa Birliği'nden Facebook’a rekor ceza
Avrupa Birliği'nde 28 Mayıs tartışması

Avrupa Birliği'nde 28 Mayıs tartışması

En Çok Okunan Haberler