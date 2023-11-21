Rus Senatör'den Milei çıkışı: Beyinleri yerine iPhone'ları olan gençler oy verdi

Rus senatör Aleksey Puşkov, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağcı Javier Milei'nin sağcı politikalarının "ülkeyi felakete sürükleyebileceğini" öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:12
Rus Senatör'den Milei çıkışı: Beyinleri yerine iPhone'ları olan gençler oy verdi
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Rus senatör Aleksey Puşkov, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağcı Javier Milei'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Puşkov, "Bir şeyler onun sağcı özgürlükçü programının Arjantin'i nihai felakete götürebileceğini gösteriyor" dedi.

Puşkov'a göre çok sayıda Arjantinli genç, hiçbir referans noktası ya da ilkesi olmadığına inandığı Milei'ye oy verdi.

Puşkov, "Beyinleri yerine iPhone'ları olan gençler kim bilir kimlere oy veriyor" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin'deki seçimlerin ardından Devlet Başkanı seçilen Miley'i tebrik ederek, Moskova'nın Buenos Aires ile ortaklık ve yapıcı diyaloğun daha da geliştirilmesine güvendiğini belirtti.


Rusya javier milei

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